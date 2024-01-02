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Burdur'da yaşlı kadın otomobil çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da yaşlı kadın otomobil çarpması sonucu yaralandı

Burdur'da bir otomobilin çarpması sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki kadın yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Burdur\'da yaşlı kadın otomobil çarpması sonucu yaralandı
02.01.2024 - 18:34,
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Burdur'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı yaşlı kadın yaralandı.

Kaza, Burdur merkez Özgür Mahallesi Yurt Sokak ile Pazar Camii sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş yapmak için pazara giden Dudu Ö. (69) yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir otomobilin çarpması sonucu yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü bulmak için tahkikat başlattı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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