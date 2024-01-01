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Burdur'da yeni yıl güvenlik tedbirleri uygulamalarında 4 araca ceza yağdı

BURDUR - Burdur'un Tefenni ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yılbaşı güvenlik tedbirleri çerçevesinde yapılan trafik kontrol uygulamasında 4 araç ve sürücüsüne ceza işlem uygulandı.

Burdur'un Tefenni ilçesinde şehrin farklı noktalarında jandarma ve polis ekipleri tarafından trafik kontrol noktalarında uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda kontrol edilen 70 araç ve ve sürücüden 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 951 TL, 1 kişiye sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL ve 1 sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.