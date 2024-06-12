Burdur Devlet Hastanesi'nde Tedavi Sonrası 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Gözaltı - Son Dakika
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Burdur Devlet Hastanesi'nde Tedavi Sonrası 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Gözaltı

Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi olan 33 kişinin rahatsızlandığı ve farklı hastanelere sevk edildikten sonra 3 kişinin öldüğü olay sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen bilirkişilerin raporu doğrultusunda 2 mühendis ve 2 hastane personeli teknisyen gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

12.06.2024 15:35
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Burdur Devlet Hastanesi'ndeki 25 Mayıs tarihinde tedavi olan 33 kişinin rahatsızlandığı ve farklı hastanelere sevk edildikten sonra 3 kişinin öldüğü olay sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen bilirkişilerin raporu doğrultusunda 2 mühendis ve 2 hastane personeli teknisyen gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü. Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak'ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyon'da, 3'ü Isparta'da, 1'i ise Afyon'da tedavi altına alınmıştı. Antalya'da entübe halde olan hastalardan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (88) ve Somali uyruklu Amina Abas Jama (67) hayatını kaybetti.

Hastaneye gelerek incelemelerde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı bilirkişilerin raporu sonrasında ihmali olduğu değerlendirilen Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli elektrik teknisyeni İ.S., tekniker M.C. ve bağımsız çalışan makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur Devlet Hastanesi'nde Tedavi Sonrası 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Devlet Hastanesi'nde Tedavi Sonrası 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Gözaltı - Son Dakika
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