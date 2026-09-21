Burdur diyaliz davasında duruşma yapıldı, 1 ölümlü olayda sanık G.A.S. beraatini istedi

Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz sırasında hastaların vücuduna hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun girdiğinin tespit edildiği ve 1 kişinin öldüğü 33 kişinin de rahatsızlandığı olaya ilişkin 4 sanık hakkında yargılanmaya devam edilirken savunma yapan makine yüksek mühendisi G.A.S., hastane yapımından önce hazırladığı projede yüklenici firma tarafından değişiklikler yapıldığını söyledi. G.A.S. "İlk hazırladığım proje aynen uygulansaydı bu olay meydana gelmezdi" dedi. Yaşanan olay sonrasında rahatsızlanan Salih İldeniz Şahin ise, "Acile yatırıldım direk. Acilden sonrasını çok hatırlamıyorum. 11 gün yoğun bakımda yattım ve bunun 8 günü entübeydim. Sonrasında gelişen sıkıntılar dolayısıyla 6 ay da yürüyemedim" dedi.

Olay, 25 Mayıs 2024 tarihinde Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisi gören hastaların baş dönmesi, mide bulantısı ve şuur bulanıklığı gibi şikayetlerle hastaneye geri dönmesiyle ortaya çıkmıştı. Yapılan incelemelerde, diyaliz sırasında hastaların vücuduna hastanenin kazan dairesinden gelen antifrizli suyun girdiği tespit edilmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin rahatsızlandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianamede tutuksuz yargılanan elektrik teknisyeni İ.S., tekniker M.C. ve makine mühendisi Y.A. ve yüksek mühendis G.A.S. "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Olaya ilişkin ilk duruşma görüldü

Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve yaşanan olaydan etkilenen ile yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan mühendis Y.A., olayın yaşandığı gün başka bir konu nedeniyle hastanede bulunduğunu söyledi. Olay meydana geldikten sonra kendisinin arandığını belirten Y.A., gelişmelerden bu şekilde haberdar olduğunu ifade etti. Olay günü nöbetçi teknisyen olduğunu belirten İ.S. ise olayın ardından proje mühendisi Y.A.'yı aradığını ve yaşanan gelişmeleri takip ettiğini söyledi. Olaydan önceki gece nöbetçi olan teknisyen M.C. de olaydan 2 gün sonra haberdar olduğunu belirterek, nöbeti sırasında herhangi bir arıza yaşanmadığını ifade etti. Makine yüksek mühendis G.A.S. ise Burdur Devlet Hastanesinin yapımına başlanmadan öncesinde proje hazırladığını daha sonrasında ise yüklenici firma tarafından bahse konu projede değişikliler yapıldığını ifade etti. İlk hazırladığı projenin aynen uygulanmamış olsaydı bu olayın meydana gelmeyeceğini belirten G.A.S. beraatini talep etti.

Mağdurlar mahkeme heyeti tarafından dinlendi

Duruşmada olay günü diyaliz merkezinde tedavi gören Salih İldeniz Şahin de yaşadıklarını anlattı. Diyaliz sırasında başının döndüğünü belirten Şahin, daha sonra evindeyken hastane personeli tarafından aranarak hastaneye çağrıldığını söyledi. Hastaneye yatırıldığını ve tedavisinin devam ettiğini ifade eden Şahin, 11 gün yoğun bakımda kaldığını, bunun 8 gününü entübe şekilde geçirdiğini belirtti. Olay nedeniyle kalıcı zarar gördüğünü söyleyen Şahin, sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti. Duruşmada hayatını kaybeden hastalardan birinin yakını olan Adnan Turgut da babasının olay sonrasında vefat ettiğini belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından verilen aranın ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"11 gün yoğun bakımda yattım ve bunun 8 günü entübeydim"

Mahkeme sonrasında açıklamalarda bulunan Salih İldeniz Şahin, "Olay günü sabah diyalize gitmiştim. 4 saat diyaliz aldım. Diyalizden çıkar çıkmaz zaten kendimde bir tuhaflık hissettim, sarhoşluk hali gibiydi. Biraz uyuşuk gibiydim. Eve gittiğimde uyuşukluk hali iyice arttı. Normalde diyaliz sonrası olmam gerekenden çok daha farklıydım. Normalde çok halsiz, bitkin ve tüm gün hareket edemeyecek hale gelirdim. Ama o gün çok fazla enerjim vardı, çok tuhaf bir haldeydim vücut olarak. Sonrasında diyalizden beni aradılar, tüm hastaların toplandığını ve sağlıksal bir sıkıntı olduğunu söylediler. Bende beklemeyip kendi imkanlarımla hastaneye geri gittim. Acile yatırıldım direk. Acilden sonrasını çok hatırlamıyorum. 11 gün yoğun bakımda yattım ve bunun 8 günü entübeydim. Sonrasında gelişen sıkıntılar dolayısıyla 6 ay da yürüyemedim. Bu olayın bana en büyük etkisi de zaten yürüyememek oldu. Aynı şekilde o aralar evlenecektim. Evliliğim aksadı. Şikayetim aynı şekilde devam ediyor. Hem tüm sanıklardan hem de adı geçen ve henüz adı geçmeyen tüm yetkili kişilerden şikayetçiyim. Bu olayın yaşanmasında ihmali olan herkesten şikayetçiyim" dedi.