Burdur-Fethiye Yolunda Kaza: 2 Yaralı

Burdur- Fethiye arasında yapılan çalışma nedeniyle tek şeride düşen karayolunda lüks otomobilin karşı şeritten gelen otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücülerden birinin 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 22.50 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur istikametinden Fethiye istikametine giden Osman M. (19) idaresindeki 15 SH 330 plakalı BMW marka otomobil, çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda sollama yaparken karşı istikametten gelen Mustafa B. (49) idaresindeki 15 AY 113 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa B. ve araçta bulunan Zeynep B. (46) yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Osman M.'nin 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi. Osman M. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazadan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü Burak Eren, "Ben halk plajından evime doğru motosikletimle gidiyordum. O sırada Tofaş otomobil benim önümde seyrediyordu. Karşı istikametten gelen BMW marka otomobil, Karayollarının çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda sollama yapmaya çalışınca önümde seyreden Tofaş otomobille kafa kafaya çarpıştı. Hemen 112'yi aradım. Tofaş sürücüsü arkadaşın kolunda ve bacağında yüzeysel yaralanmalar vardı. Çok şükür can kaybı veya ağır yaralanma gibi bir durum olmadı. Ama ağır bir maddi hasar var. Kaza nedeniyle de trafik durunca uzun kuyruklar oluştu" dedi. - BURDUR