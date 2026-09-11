Burdur Gölhisar\'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Gölhisar ilçesi Killik mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye hızla sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 6 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 1 çok fonksiyonlu itfaiye aracı olmak üzere toplam 85 personel katıldı. Ayrıca AFAD tarafından 1 arama kurtarma ekibi ve 3 personel bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.