Burdur Gölhisar'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Burdur Gölhisar'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Burdur Gölhisar\'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
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Burdur'un Gölhisar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 2 helikopter ile 85 personelin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.15 sıralarında Gölhisar ilçesi Killik mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye hızla sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 6 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 1 çok fonksiyonlu itfaiye aracı olmak üzere toplam 85 personel katıldı. Ayrıca AFAD tarafından 1 arama kurtarma ekibi ve 3 personel bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Helikopter, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Gölhisar, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burdur Gölhisar'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur Gölhisar'da orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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