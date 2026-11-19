Yeşilova'da somun parmağa sıkıştı: 12 yaşındaki çocuğu itfaiye 2,5 saatlik çalışmayla kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 12 yaşındaki M.A.'nın parmağına sıkışan 26'lık somun çıkarılamayınca çocuk ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste çalışma başlatan itfaiye kurtarma ekipleri, somunu yaklaşık 2,5 saat süren uğraşın sonunda parmağa zarar vermeden çıkardı. Çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde parmağına 26'lık somun sıkışan 12 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
SOMUN ÇIKMAYINCA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Olay, dün Yeşilova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki M.A.'nın parmağına 26'lık somun sıkıştı. Somunun çıkarılamaması üzerine çocuk ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
İTFAİYE ACİL SERVİSTE 2,5 SAAT UĞRAŞTI
Hastanenin acil servisinde çalışma başlatan itfaiye kurtarma ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan somunu zarar vermeden çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmanın ardından somun çıkarılırken, M.A. hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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