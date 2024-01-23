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Burhaniye'de İnşaat Çukuruna Düşen İş İnsanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burhaniye'de İnşaat Çukuruna Düşen İş İnsanı Hayatını Kaybetti

Burhaniye ilçesinde bir inşaatın önünde bulunan çukura düşen genç iş insanı İlker Özer hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi Kocacami'de kılınan namazın ardından Börülceköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Burhaniye\'de İnşaat Çukuruna Düşen İş İnsanı Hayatını Kaybetti
23.01.2024 - 13:19,
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Burhaniye ilçesinde, önceki gün bir inşaatın önünde bulunan çukura düşen genç iş insanı İlker Özer hayatını yitirdi. Vefat eden Özer (47) Kocacami de ikindi namazına sonrası kılınan namazın ardından Börülceköy mezarlığında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün saat 19.30 sırasında Kocacami Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın önünde eşi ve 2 çocuğunu beklerken, yağmurdan korunmak için girdiği saçak altındaki çukura düştü. Özer, arabasını çalışır halde park ederek yolun kenarında beklemek için araçtan indi. Bitmiş bir inşaatın kenarına gelerek yağan yağmurdan korunmak için çalışmaları bitme aşamasına gelen inşaatın altında beklemek için saçak altına geçti, daha sonra karanlıkta çukuru görmeyen iş insanı İlker Özer yaklaşık 3 metrelik çukura düştü. Daha sonra olay yerine gelen eşi, İlker Özer'i bulamayınca polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun bir süre aradıktan sonra talihsiz adamı çukurun içinde buldu. Yapılan incelemede Özer'in öldüğü belirlenirken, aracı da olay yerinin yanında çalışır vaziyette bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye gurup Amirliği çalışanları genç iş adamını çukurdan çıkardı. Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen, evli ve 2 çocuk babası İlker Özer'in cenazesi, Kocacami'deki namazın ardından Börülceköy Mezarlığında toprağa verilirken, ölümü ailesi ve dostlarını üzüntüye boğdu. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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