Burhaniye’de ot yangını bekçilerin dikkati sayesinde büyümeden önlendi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen ot yangını kır bekçilerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında Burhaniye ilçesi Yunus Mahallesi'nde çıkan ot yangını, devriye görevi yapan kır bekçilerinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü. Alevleri gören kır bekçileri durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleyle yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bazı zeytin ağaçlarının da zarar gördüğü tespit edildi.

Yetkililer, yangının büyümeden söndürülmesinde bekçilerin zamanında yaptığı ihbar ile itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin büyük önem taşıdığını belirtirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.