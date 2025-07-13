Burhaniye\'de Takla Atan Araçta Sürücü Kayboldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde virajı alamayan bir otomobilin yol dışına savrularak takla attığı kazada, araç içinde kimseye rastlanmazken sürücü için bölgede arama çalışması yapıldı

Edinilen bilgiye göre, Ali Çetinkaya Mahallesi 41022 Sokak'taki Haberkent virajında, 17 AGAA 035 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol dışına savruldu ve takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, araç içinde herhangi bir kişiye rastlamadı. Kazanın ardından bölge genelinde kayıp sürücüyü bulmak amacıyla arama çalışması başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BALIKESİR