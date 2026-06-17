Burhaniye de çıkan arazi yangınında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü - Son Dakika
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Burhaniye de çıkan arazi yangınında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü

Burhaniye de çıkan arazi yangınında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü
17.06.2026 17:14  Güncelleme: 17:15
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Burhaniye'de otomobilden sıçrayan yangın zeytinliklere yayıldı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Burhaniye ilçesinde Adyar Mevkiinde çıkan ve poyrazın etkisiyle korkuya neden olan zeytinlik yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Burhaniye de Adyar Mevkiinde bir otomobilde çıkan yangın zeytinliklere sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 8 araç ve 1 helikopterle gerçekleştirdiği koordineli söndürme operasyonu netice verdi. Alevler yüzlerce zeytin ağaçlarına zarar verirken, çevre yerleşim yerlerine daha fazla zarar vermeden söndürüldü. Orman ekipleri soğutma çalışmaları için de büyük gayret gösterdi. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, 3. Sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Burhaniye de çıkan arazi yangınında çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü - Son Dakika

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