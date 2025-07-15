Burka Köyü'nde İsrailli Yerleşimci Saldırısı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarında bulunan Burka köyüne saldıran İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait araçları ateşe verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamları sürerken, bu kez İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah şehrinin doğusundaki Burka köyünü hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre; köye saldırı düzenleyen yerleşimciler Filistinlilere ait araçları ateşe verdi. Bölge halkının çevredeki arazilere de sıçrayan alevleri kendi çabaları ile söndürmeye çalıştığı belirtilirken, yaşanan su sıkıntısının yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı aktarıldı. İlk belirlemelere göre yaralanan kimsenin olmadığı, ancak bölgede gerginliğin sürdüğü bildirildi. - RAMALLAH