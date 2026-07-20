Bursa'da Bozbey davası öncesi gerginlik - Son Dakika
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Bursa'da Bozbey davası öncesi gerginlik

Bursa\'da Bozbey davası öncesi gerginlik
20.07.2026 09:48  Güncelleme: 09:55
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Bursa'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yargılandığı davanın duruşması öncesinde adliyede CHP'li milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile polis arasında gerginlik yaşandı. Milletvekili, duruşma salonuna alınmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Bursa'da tutuklu bulunan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de sanıkları arasında bulunduğu davanın ilk duruşması öncesinde Bursa Bölge Adliyesi'nde gerginlik yaşandı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu "Sanıklar içeri alındıktan sonra sizi içeri alacağız. Talimat bu şekilde" diyen polislerle "milletvekili engelliyorsunuz" diyerek kısa süreli gerginlik yaşadı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bazı kişilerin güvenlik gerekçesiyle duruşma salonuna alınmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Güvenlik görevlileriyle görüşen Kayışoğlu, uygulamanın doğru olmadığını belirtti. İtirazı kabul görmeyince kısa süreli tartışma yaşandı. Görevli polisler ise kibarca bekleyen CHP'li heyet ve milletvekili Kayışoğlu'na, "Sizi içeri alacağız. Ancak sanıkların mahkemeye sevki sürüyor. Talimat gelince sizi de alacağız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sanık olarak yargılanacağı davanın ilk duruşması öncesi, Bozbey'e destek vermek için adliyeye gelen CHP'li belediye başkanları, milletvekilleri, ailesi ve sevenleri adliye koridorunu doldurdu.

Bursa kamuoyunun uzun süredir gündeminde yer alan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile çok sayıda müteahhidin sanık olarak yargılanacağı davanın ilk duruşması, bugün Bursa Bölge Adliyesi'nde görülüyor.

Bozbey ve diğer sanıkların ilk kez hakim karşısına çıkacağı duruşma öncesinde, Bozbey'e destek vermek amacıyla çok sayıda isim adliyeye geldi. Adliyede Bozbey'in eşi Seden Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Hasan Öztürk, CHP Bursa eski İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Orkun Gazioğlu ve çok sayıda partili yer aldı.

Duruşmanın görüleceği salonun bulunduğu koridorda yoğunluk oluşurken, Bozbey'in ailesi, sevenleri ve partililer duruşmadan çıkacak sonucu merakla bekliyor.

Sanık sayısının fazlalığı ve yapılacak savunmalar nedeniyle yargılamanın ne kadar süreceği ise merak konusu oldu.

31 Mart'ta düzenlenen operasyonla Bozbey, ailesi ve çok sayıda belediye çalışanı gözaltına alınmış; 4 Nisan'da Bozbey'in de aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı. İddianamede Bozbey için 402 yıla kadar hapis cezası, dönemin Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem için ise 946 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların mahkeme salonuna alınmasının ardından CHP Eski İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, milletvekili ve belediye başkanları ile meclis üyeleri içeri alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Bozbey davası öncesi gerginlik - Son Dakika

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