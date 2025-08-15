Bursa AVM Otoparkında Yangın Paniği - Son Dakika
Bursa AVM Otoparkında Yangın Paniği

Bursa AVM Otoparkında Yangın Paniği
15.08.2025 17:00
Bursa'daki bir AVM'nin otoparkında çıkan yangında 6 araç yandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'daki bir AVM'nin dış otoparkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Otluk alanda başladığı belirtilen yangın, kısa sürede otoparkta park halinde bulunan araçlara sıçradı. İlk belirlemelere göre en az 6 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın öğle saatlerinde İKEA mağazasının da bulunduğu Anatolium AVM'nin dış otoparkı yanındaki otluk alanda başladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, söndürülmeden atılan bir sigara izmariti kuru otları tutuşturdu. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı ve yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında AVM'de herhangi bir tahliye yapılmadı, ancak otopark alanı güvenlik çemberine alındı.

Yangın sonrası sosyal medyada birçok kullanıcı, otopark alanındaki otların temizlenmemiş olmasına tepki gösterdi. "Bu ihmal yüzünden araçlarımız yandı" diyen vatandaşlar, daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni ve sorumluların belirlenmesi için güvenlik kameraları inceleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3.Sayfa

15:46
Bursa AVM Otoparkında Yangın Paniği
