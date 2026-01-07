Mustafa Bozbey\'e saldırı girişiminin görüntüleri ortaya çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Başkan Burada Projesi" kapsamında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahalllesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey, kürsüde konuşma yaptığı sırada eski meclis üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B. kürsüye doğru hamle yaparak Bozbey'e saldırmak istedi.
Saldırganlar koruma polisleri ve orada bulunan zabıtalar tarafından etkisiz hale getirildi. Kürsüde kısa süreli panik yaşanırken, şahıslar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Bozbey'in uğradığı fiziki saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Eski CHP belediye meclis üyesi olduğu öğrenilen şahıs ve ağabeyinin kürsüyü devirip Başkan Bozbey'e saldırmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Emniyet müdürlüğü tarafından tahsis edilen koruma ve zabıta görevlileri saldırgan ağabey ve kardeşini kısa sürede etkisiz hale getirdi.
Recep B'nin, iş başvurusu reddedildiği için saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Öte yandan; olayın ardından sağlık raporu alan Bozbey'in ifadesine de başvuruldu. Saldırganlar ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
