Bursa Büyükşehir Belediyesi Kumla Sahilinde Denetim Yaptı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gemlik Kumla sahilinde halkın esenlik, sağlık ve huzurunun sağlanması amacıyla denetim yaptı.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için çalışmalarını aralıksız yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahillerde olumsuz ve vatandaşları rahatsız edici görüntülerin oluşmaması için de mücadelesini sürdürüyor. Gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri ve emniyet görevlileriyle birlikte Kumla sahilinde denetim gerçekleştirdi. Toplam 25 ekiple Kumla sahillerinde seyyar satıcılara yönelik uygulama yapan ekipler, kaldırımları işgal eden şahıs ve iş yerlerinin ürünlerini kaldırdı. Esnafa da uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, sorumlular hakkında gerekli cezai işlemleri uygularken denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - BURSA