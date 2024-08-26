Bursa'da 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Okey Oynarken Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Okey Oynarken Yakalandı

Bursa\'da 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Okey Oynarken Yakalandı

Bursa'da hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, kıraathanede okey oynarken polis tarafından yakalandı. Şüpheli, kardeşinin kimliğini kullanmaya çalışırken fark edildi.

26.08.2024 09:38
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Bursa'da "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kıraathanede okey oynarken yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipleri Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, kıraathanede okey oynayan şüpheli şahıs polisleri görünce panik yaptı. Bunu fark eden polisler şüpheli şahsın yanına giderek sorguladı.

Kardeşinin kimliğini kullanıyormuş

Şüpheli şahıs, polis ekibine kimliğinin yanında bulunmadığı beyan ederek kimlik numarası verdi. Kardeşinin kimlik numarasını verdiği tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Gerçek kimlik numarasını veren şüphelinin "yağma" suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Okey Oynarken Yakalandı - Son Dakika

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