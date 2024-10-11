3.Sayfa

Milton kasırgası Florida\'da hayatı felç etti! 2 milyon kişi elektriksiz kaldı

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı

Bursa'da 7 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı

Kaza nedeniyle duran trafiği fark etmeyince zincirleme kazaya neden oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde duran trafiği fark edemeyen sürücü zincirleme kazaya neden oldu. 7 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında Abdil Ö. yönetimindeki 03 FZ 920 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yağmur suyu kanalına çarptı. Kaza maddi hasarla atlatılırken, trafik ekipleri kamyonun çekiciyle kurtarılması için saat 21.00 sıralarında karayolunu kontrollü olarak ulaşıma kapattı. Duran trafiği fark etmeyen Ahmet Ç. yönetimindeki 06 JRK 78 plakalı kamyon, önünde duran İbrahim Y. idaresindeki 16 C 4001 plakalı otomobile, ardından Orçun U.yönetimindeki 34 ANF 445 plakalı otomobile, ardından sırasıyla Yaşar Ö. idaresindeki 61 FL 929 plakalı kamyonete, Süleyman Y. yönetimindeki 35 BKR 568 plakalı kamyonete ve Mehmet D. yönetimindeki 38 AHZ 697 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 61 FL 929 plakalı kamyonet önünde duran Ercan G. yönetimindeki 16 ATJ 045 plakalı otomobile çarparak durdu. 7 aracın karıştığı kaza sonucu 06 JRK 78 plakalı kamyonun sürücüsü Ahmet Ç., 38 AHZ 697 plakalı kamyon sürücüsü Mehmet D. ve 61 FL 929 plakalı kamyonette bulunan yolcular Refika Sezen T. ile Hilal Ö. yaralandı.

Araçta sıkışan bir sürücü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 4 yaralı kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.