Bursa'da yakalanan 7 kaçak göçmen sınır dışı edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Türkiye'ye kaçak yollarla giren kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilirken, göçmenlere yer temin eden A.D., M.D. ve S.Ç. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa'da 7 Kaçak Göçmen Sınır Dışı Edildi - Son Dakika
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