Bursa\'da 7 yaşındaki kız çocuğu 5. kattan düşerek ağır yaralandı

Beykoz'da Bayram Dolayısıyla Kapalı Büfede Yangın Çıktı

Beykoz İncirköy Mahallesi'nde bayram dolayısıyla kapalı olan bir büfede elektrik kaçağı nedeniyle çıkan yangın sonucunda büfe küle döndü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, büfe kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.