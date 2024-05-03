Bursa'da 98 ve 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 98 ve 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Bursa\'da 98 ve 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 98 yıl ve 25 yıl hapis cezasıyla aranan 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerden biri Eskişehir'de, diğeri ise Nilüfer ilçesinde gözaltına alındı.

03.05.2024 09:44
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri 98 yıl hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası kararıyla aranan 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Şüphelilerden biri Eskişehir'den gelip Bursa'daki evinde yakalanırken, diğeri ise Nilüfer ilçesinde gözaltına alındı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu; çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 98 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nehir K.'nın Eskişehir'de kaldığı, nadiren Bursa'daki evine geldiği tespit edildi.

Yine hırsızlık suçlarından aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dursun K.'nın ise Nilüfer ilçesindeki bir ikamette kaldığı öğrenildi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, yapılan çalışmada 2 şüpheliyi ayrı noktalarda yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 2 şüpheli, cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 98 ve 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 98 ve 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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