Bursa'da Acı Kaza: 16 Yaşındaki İsmail Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da Acı Kaza: 16 Yaşındaki İsmail Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Bursa'da otostop çeken öğrencilerin bindiği traktörün devrilmesi sonucu 6 ay süren yaşam mücadelesi sona erdi.

29.04.2025 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da okul yolundaki kazadan 6 ay sonra acı haber

Okula gitmek için otostop çekip bindikleri traktör takla atmıştı, 16 yaşındaki liseli İsmail'den acı haber geldi

16 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA - Bursa'nın Büyükorhan ilçesi girişinde 6 ay önce meydana gelen trafik kazası yürekleri dağladı. Aktaş Mahallesi'nden ilçeye okula gitmek üzere yola çıkan lise öğrencilerinin otostop çekerek bindiği traktör devrildi. Kazada ağır yaralanan ve 6 aydır yaşam mücadelesi veren 16 yaşındaki lise öğrencisi İsmail Tekin'den acı haber geldi. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansımıştı.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Aktaş köyünde yaşayan lise öğrencisi İsmail Tekin, Rasul Seymen, Murat Karaca, Ramazan Ertan ve Sedat Bayram, 14 Ekim Pazartesi günü köylerinden Büyükorhan ilçesindeki okullarına gitmek için servise bindi. İddiaya göre, bindikleri servisin lise öğrencilerine yasak olması sebebiyle ilçe girişinde gençler araçtan inmek zorunda kaldı.

Okula az mesafe kala öğrenciler otostop çekerek okula gitmek için Ali Aslan'ın kullandığı traktöre bindi. Traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmenin etkisiyle sürücü ve 5 öğrenci yere savrularak yaralandı. Öğrencilerin ve sürücünün yaralandığı kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

6 ay sonra acı haber geldi

Kazada en ağır yarayı alan 16 yaşındaki İsmail Tekin, olaydan sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırılmış tedaviye alınmıştı. Tekin 6 aydır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İsmail Tekin, Büyükorhan, 3-sayfa, Eğitim, Bursa, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Acı Kaza: 16 Yaşındaki İsmail Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
16:30
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
14:19
Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı
Zincir marketten alınan ekmekten inşaat çivisi çıktı
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:00:31. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Acı Kaza: 16 Yaşındaki İsmail Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.