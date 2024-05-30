Bursa'da Akraba Kavgası: Yeğen, Amcası ile Kuzenini Vurdu - Son Dakika
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Bursa'da Akraba Kavgası: Yeğen, Amcası ile Kuzenini Vurdu

Bursa\'da Akraba Kavgası: Yeğen, Amcası ile Kuzenini Vurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, akraba olan iki aile arasındaki husumet sokağa taşındı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, amca çocuğu olan bir kişi, yanındaki tabancayı kullanarak amcası ve kuzenini vurdu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi ve şüpheliler kaçtı. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

30.05.2024 03:06
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Bursa'da akraba olan iki aile arasındaki husumet sokağa taştı. Yanındaki tabancaya sarılan yeğen, amcası ile kuzenini vurdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan iki aile arasında başlayan husumet kavgaya döndü. Amca çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan Kerem, Yusuf ve Baran K., tartıştıkları amcası Hüseyin K. (60) ile kuzeni Naif K.'yi (20) darp etti. Saldırganlardan Yusuf K. yanındaki tabanca amcası ile kuzenini vurdu. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Akraba Kavgası: Yeğen, Amcası ile Kuzenini Vurdu - Son Dakika

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