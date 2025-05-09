Bursa'da Akran Zorbalığına Hızlı Müdahale - Son Dakika
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Bursa'da Akran Zorbalığına Hızlı Müdahale

Bursa\'da Akran Zorbalığına Hızlı Müdahale

Yenişehir'de akran zorbalığı sonrası İl Milli Eğitim duruma el attı, mağdura destek sağlandı.

09.05.2025 08:56
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ortaokul öğrencileri arasındaki akran zorbalığı sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek olaya müdahale etti.

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrenicisi bir kız, okul arkadaşı olduğu iddia edilen başka bir kızı darp etti. Görüntülerde mağdur öğrencinin saçlarından tutulup yerde sürüklendiği anlar amatör kamerayla kayda alınırken, olay anında çevrede bulunan diğer öğrencilerin müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla video çekmesi ise dikkat çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası aileler ve vatandaşlar duruma sert tepki gösterdi. Mağdur öğrencinin ailesi ise, olay sonrası hukuki süreç başlattıklarını ve kızlarının psikolojik destek aldığını belirtti.

Yetkililerden hızlı müdahale

Yaşanan olay sonrası Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olaya el attı. Olayın 6 Mayıs tarihinde öğle arasında, okul dışında yaşandığı, ve il dışından gelen bir öğrenicinin henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başka bir öğrenciye fiziksel müdahalede bulunduğu öğrenildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bu iddialar üzerine yetkililerden alınan bilgiye göre, söz konusu olayın 06.05.2025 tarihinde öğle arasında, okul dışında yaşandığı ve il dışından gelen bir öğrencinin, henüz bilinmeyen bir sebeple başka bir öğrenciye fiziksel müdahalede bulunduğu tespit edilmiştir. Olay anının diğer öğrenciler tarafından kayda alındığı ve bu görüntülerin sosyal medyada yayıldığı belirtilmiştir. Konuyla ilgili olarak okul yönetimi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün derhal harekete geçtiği ifade edilmiştir. Olaya karışan öğrencilerle rehberlik servisi tarafından görüşmeler yapılmış, ayrıca Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu'nca disiplin işlemi başlatılmıştır. Mağdur öğrenciye psikolojik destek sağlanmış, velisiyle iletişime geçilerek süreç hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Aynı zamanda Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından mağdur öğrenci ve velisinin ifadeleri alınmıştır. 07.05.2025 Çarşamba günü Yenişehir Cumhuriyet Savcılığı'nın konuya ilişkin soruşturma başlattığı ve olayda rol alan öğrencilerin ifadelerine başvurulduğu açıklanmıştır. Hem idari hem de adli sürecin titizlikle takip edildiği vurgulanmıştır" dediler

Yetkililer, sosyal medyada dolaşan bazı iddiaların abartılı ve yanıltıcı olabileceğine dikkat çekerek, konuyla ilgili resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade ettiler. Öğrencilerin güvenliği ve psikolojik sağlığı için gerekli tüm önlemlerin alındığı, okullarda akran zorbalığına yönelik farkındalık çalışmalarının da arttırıldığı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Akran Zorbalığına Hızlı Müdahale - Son Dakika

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