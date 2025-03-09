Bursa'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kardeş bıçakla, kuzenleri ise çekiçle yaralandı.

09.03.2025 21:13  Güncelleme: 21:29
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde borç-alacak meselesinden çıkan iki ayrı kavgada 2 kardeş bıçakla, kuzenleri ise çekiçle yaralandı. Yaralıların yakınlarının, evini bastıkları şüpheli tüfekle havaya ateş açarken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa İnegöl'de Hocaköy Mahallesi'ndeki inşaat alanında inşaat ustası Abbas U. (61) ile inşaat firması sahipleri Yunus D. (36) ve kardeşi Fatih D. (32) arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, Abbas U. elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Abbas U., olay yerinden uzaklaşırken, yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

EVİ BASTILAR

2 kardeş, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, yakınları Abbas U.'nun Bilican Sokak'taki evini bastı. Öfkeli kalabalık, evin camlarını taş atarak kırarken, dışarı çıkan Abbas U., yaralı kardeşlerin kuzeni İbrahim D.'yi (28) başından çekiçle yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, Abbas U. daha sonra evinden aldığı tüfekle havaya ateş açtı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle dağıtırken, Abbas U. gözaltına alındı. Tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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