Bursa'da Alacak Verecek Kavgası Sokak Ortasında - Son Dakika
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Bursa'da Alacak Verecek Kavgası Sokak Ortasında

Bursa\'da Alacak Verecek Kavgası Sokak Ortasında

Bursa'da alacak verecek meselesi bulunan iki kişi sokak ortasında karşılaşınca kavgaya tutuştu. Taraflar birbirlerine yumruklarla vururken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

17.08.2024 10:30
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Bursa'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki kişi, sokak arasında karşılaşınca bir anda kavgaya tutuştu. Taraflar birbirilerine yumruklarla vururken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez, Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde mobilyacılık yapan bir kişi, alacaklısı olan kişiyi sokak arasında bulunca parayı istedi. İkili arasında sokak arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tarafların borç tartışması kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Sokak ortasında birbirlerine giren taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine vurdu. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Alacak Verecek Kavgası Sokak Ortasında - Son Dakika

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