Bursa'da Alkol ve Dikkatsizlik Yangına Neden Oldu - Son Dakika
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Bursa'da Alkol ve Dikkatsizlik Yangına Neden Oldu

Bursa\'da Alkol ve Dikkatsizlik Yangına Neden Oldu
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Bursa'da bir genç, alkol alıp sigarasını koltukta unutarak yangına sebep oldu, şans eseri yaralanan yok.

Bursa'da eşinin evi terk etmesi sebebiyle alkol alan genç adamın koltukta unuttuğu sigara yangına sebep oldu. Apartmanın 3.'üncü katındaki çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangında balkonda bulunan kanepe ve eski eşyalar yanarken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yangın, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesine ait evde yaşayan Yunus Emre A. (32) eşinin evi terk etmesi üzerine alkol aldı. İddiaya göre genç adam., alkolün etkisiyle yaktığı sigarayı balkondaki koltuğun üzerinde unuttu.

Bir süre sonra koltuktan yükselen alevler, balkonda bulunan eski eşyalara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

Yangında evin balkonunda bulunan kanepe ve eski eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında binada bulunanlardan yaralanan veya dumandan etkilenen olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede yangının, sigaranın koltuk üzerinde unutulması sonucu çıktığı değerlendirildi. Ev sahibi Nuran A. ise oğlu Yunus Emre A. hakkında dikkatsizliği nedeniyle yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle şikayetçi olmadığını belirtti.

Yangınla ilgili tahkikatın Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Alkol ve Dikkatsizlik Yangına Neden Oldu - Son Dakika

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