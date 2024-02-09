Bursa\'da Alkollü Sürücünün Kontrolünden Çıkan Araç Yön Tabelasına Çarptı

Bursa'da alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yön tabelasının direğine çarptı. Araçta sıkışan 3 arkadaş itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra hastaneye sevk edildi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Esenevler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Yücetürk (24) kontrolündeki 16 AID 744 plakalı otomobil kent merkezine doğru seyir halindeyken, direksiyon kontrolünün yitirilmesi sonucu yol ayrımındaki yön tabelasının direğine çarptı. Kazada Yücetürk ile arkadaşları Semih Kıdımoğlu (23) ve Erdem Eminoğlu (23) otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3 arkadaş sıkıştıkları otomobilden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 arkadaştan sürücü Tolga Yücetürk'ün 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
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