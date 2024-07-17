Bursa'da Alkollü Sürücüye Geçit Yok - Son Dakika
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Bursa'da Alkollü Sürücüye Geçit Yok

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapılan trafik denetiminde alkollü olduğu için 17 yaşındaki kızını direksiyon başına geçiren bir baba, polis ekipleri tarafından durduruldu. Baba ve kızının şaşkınlık yaratan diyalogu kameraya yansırken, araç sahibine ve annesine toplamda 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.

17.07.2024 10:13
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Bursa'da trafik polisleri gece boyu yaptığı uygulamada alkollü sürücülere geçit vermedi. Alkollü olduğu için 17 yaşındaki kızını direksiyon başına geçiren baba, polis ekiplerini aşamadı. O anlar kameraya yansırken, araç sahibine 12 bin 978 lira idari ceza uygulandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde polis ekipleri gece boyu trafiğin güvenliğini sağlamak için denetim yaptı. Uygulamaya takılan bir sürücünün sorgusunu yapmak isteyen polis ekipleri, direksiyon başındaki kızın 17 yaşında olduğunu fark etti. Yanında babasıyla yolculuk yapan sürücü kız; polisi şaşkına uğratırken, baba Hilmi Tuncay A.'nın özrü ise kabahatinden büyüktü. Polis ekipleriyle konuşan Hilmi Tunca A., "Alkollü olduğum için aracı kızıma verdim" diye konuşurken, polis ekipleri, yaptıkları kontrolde ehliyetsiz olduğu belirlenen B.B.A.'ya 'Sürücü belgesiz araç kullanmak' suçundan, araç sahibi annesi Ü.A.'ya (43) ise 'Sürücü belgesiz araç kullandırmak' suçundan 12 bin 977'şer lira cezai işlem uyguladı.

İlginç diyalog kameraya yansırken, araç, otomobil sahibi anneye teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Alkollü Sürücüye Geçit Yok - Son Dakika

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