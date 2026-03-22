Bursa'da Apartmanda Yangın: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

22.03.2026 08:39
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında mahsur kalan 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kıvılcam Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak apartmanı tedbir amaçlı tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangının çıktığı dairede mahsur kalan 1 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Nilüfer, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Kaza, Son Dakika

