Bursa\'da Apartmanda Yangın Paniğe Neden Oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmandan yükselen yoğun duman ve keskin koku mahallede paniğe neden oldu. Doğalgaz kaçağı yaşandığını düşünen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, apartman içerisinde çıkan yangına müdahale ederek faciayı önledi.

Olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman içerisinde bulunan tinerli bezlerin yanması sonucu yoğun duman oluştu. Binadan yükselen dumanı ve çevreye yayılan kokuyu fark eden mahalle sakinleri, olası bir doğalgaz kaçağından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, apartman içerisindeki yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından binada detaylı inceleme yapılırken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olayın, tinerli bezlerin yanması sonucu meydana geldiği belirlenirken, yangının çıkış nedeninin net olarak tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. - BURSA