Bursa'da apartmanda yangın! Patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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Bursa'da apartmanda yangın! Patlamalar meydana geldi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlamalar, büyük korku yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

21.03.2025 01:41  Güncelleme: 07:42
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamalar korku dolu anlara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi.

Yangın büyürken, apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Yangın sırasında apartmanın önündeki enerji nakil hatlarında patlamalar yaşandı. Patlamalar sırasında vatandaşlar da tehlikeli anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Bursa\'da apartmanda yangın! Patlamalar meydana geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da apartmanda yangın! Patlamalar meydana geldi - Son Dakika

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