Bursa\'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, H.G. isimli şahsın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ile "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 21 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde yakalanan bir diğer şahıs Ü.Ç.'nin ise "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA