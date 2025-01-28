Bursa'da av tüfeğiyle saldırı

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Eski nişanlısı ve 14 yaşındaki kız kardeşine av tüfeğiyle böyle ateş açtı

2 kız kardeşin yaralanmasına neden olan saldırgan kamerada

BURSA - Bursa'da eski nişanlısını ve nişanlısının 14 yaşındaki kız kardeşine av tüfeğiyle ateş açan saldırgan kameraya yansıdı.

Olay, sabah 10.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan, Mevlana Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir eski nişanlısı Aynur A., ile sorun yaşayan Tayfun S. (23), kendisini takip etmeye başladı. Sokak arasında ilerlediğini gördüğü Aynur A., ile kardeşi Nuray A.'yı görünce av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği iki kız kardeş yaralanırken, saldırgan ise kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan kız kardeşler tedavi altına alındığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.