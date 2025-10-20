Bursa'da Aynı Apartmanda 4. Yangın: Zanlı Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bursa'da Aynı Apartmanda 4. Yangın: Zanlı Gözaltında

Bursa\'da Aynı Apartmanda 4. Yangın: Zanlı Gözaltında
20.10.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da uyuşturucu kullanan F.K., 4. kez yangın çıkardı. Apartman sakinleri panik içinde.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen bir kişi, aynı apartmanda 4'üncü kez yangın çıkardı. Apartman sakinleri büyük panik yaşarken, polis ekipleri zanlıyı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan F.K., babası tarafından evden kovulmasının ardından apartmanın bodrum katına yerleşti. Son günlerde üç farklı kez apartmanın bodrum katında iddialara göre yangına sebep olan F.K., bu kez çatı katını ateşe verdi. Gece 03.30 sularında başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, daha önceki yangınların açtığı maddi hasar daha da artı. Olay yerine gelen polis ekipleri babasının evinde buldukları şahısı gözaltına aldı. Apartman sakinleri şahısın tutuklanmasını dört gözle beklediklerini dile getirirken, olay yerinde inceleme devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Mudanya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Polis, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Aynı Apartmanda 4. Yangın: Zanlı Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş 3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş
Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok Ağaç yaprağından enstrüman yaptı. Çıkan sesin gerçeğinden hiç farkı yok
Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor İsmail Yüksek’ten Deniz Undav’ı susturan cevap Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap
Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Kuş avı kavgası kanlı bitti, 16 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü
Arda Turan 904’te yıkıldı Arda Turan 90+4'te yıkıldı
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

18:39
1.5 yıldır boştaydı Rafael Benitez’in yeni takımı belli oldu
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu
18:32
Türk Telekom’un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Türk Telekom'un yeni Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
18:20
Mauro Icardi’ye Serie A’dan dev talip
Mauro Icardi'ye Serie A'dan dev talip
18:19
ABD yine tekne vurdu 6 kişi öldü
ABD yine tekne vurdu! 6 kişi öldü
17:36
Berhan Şimşek, CHP’den ihraç edildi
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi
16:54
Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 19:24:12. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Aynı Apartmanda 4. Yangın: Zanlı Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.