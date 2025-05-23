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Bursa'da Babalık Davası İddiası

Bursa\'da Babalık Davası İddiası
23.05.2025 12:29
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Tunuslu M.R.J., L.K.'den hamile kaldığını öne sürerek babalık davası açtı; L.K. iddiaları reddetti.

BURSA'da, Türk eşinden boşanan Tunuslu M.R.J. (43), hasta ve yaşlı annesine bakmak için anlaştığı L.K.'den (55) hamile kaldığını öne sürerek babalık davası açtı. 7,5 aylık hamile olan M.R.J., L.K.'nin eşinden boşanıp kendisiyle yaşayacağını söylediğini ancak sözünde durmadığını belirtirken; L.K. ise "Karnındaki bebeğin babası ben değilim" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, iddiaya göre, L.K. isimli kişi, hasta ve yaşlı olan annesine bakması için Tunuslu M.R.J. ile anlaştı. Bir süre sonra L.K.'den hamile kaldığını belirten M.R.J., karnındaki çocuğu kabul etmeyen L.K.'nin Düzce'ye yerleşmesi sonucu Gemlik Adliyesi'ne gidip, babalık davası açtı. 7,5 aylık hamile olduğunu söyleyen M.R.J., "Cezaevine giren Türk eşimden boşandıktan sonra 3 çocuğuma bakmak zorunda kaldım. Ortak arkadaşımız aracılığıyla hasta ve yaşlı annesine bakmam için L.K. ile tanıştım. Bana, 2'nci eşinden boşanıp benimle birlikte yaşayacağını söyledi. İnandım. Birlikteliğimizden hamile kaldım. Çocuğumuzun olacağını söyleyince inanmadı. Birlikte hastaneye gidince gerçeği öğrendi. Sonra bebeğin babası olmayı kabul etmedi. Ardından ailesiyle Düzce'ye yerleşti. Görüşmek için yaşadığı şehre gittim. Yanıma karısıyla gelip, 'Benimle değil eşimle anlaş' deyince bayıldım. Ben de geçtiğimiz mart ayında Gemlik'e gelip babalık davası açtım" dedi.

'KABUL ETMİYORUM'

Düzce'ye yerleşen L.K., kendisini telefonla arayan DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Annem yaşlı ve hasta bir kadın. Hastanede yatarken ona bakması için bir arkadaşımın tavsiyesiyle Tunuslu M.R.J. yanıma geldi. Boşandığı eşinin cezaevinde olduğunu, 3 çocuğuna bakmak zorunda kaldığını söyledi. Sonra bana yanaştı. Korunduğu için çocuğunun olmayacağını söyleyince ilişkiye girdik. 15 gün sonra yanıma gelip hamile kaldığını söyleyince inanamadım. 'Hani korunuyordun, çocuğun olmayacaktı?' dediğimde cevap vermedi. Kendisine çeşitli tarihlerde para verip yardım ettim. Cezaevinden çıkan boşandığı eşi de telefonla beni arayıp tehditler etti. Onlara yardım amacıyla 150 bin lira ödedim. Yaptığım araştırmada, kadının kendisini benimle tanıştıran arkadaşım dahil birçok kişiyle ilişkisi olduğunu öğrendim. İddiayı kabul etmiyorum. Hakkımda babalık davası açmış. Polise giderek bu şekilde ifade verdim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Gemlik, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Babalık Davası İddiası - Son Dakika

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