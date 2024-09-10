Bursa'da 7 Yaşındaki Yüsra'nın Ölümü - Son Dakika
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Bursa'da 7 Yaşındaki Yüsra'nın Ölümü

Bursa\'da 7 Yaşındaki Yüsra\'nın Ölümü

Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, ailesinin iddiasına göre yanlış serum sebebiyle hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda ise Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği belirtildi.

10.09.2024 10:57
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Bursa'da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye giden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, ailesinin iddiasına göre yanlış serum sebebiyle hayatını kaybetti. Acılı aile sorumlu olduklarını iddia ettiği kurum ve kişiler hakkında şikayette bulunurken, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Olay, 19 Mayıs Pazar günü meydana geldi. Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Yüsra Türkoğlu (7) bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yüsra'ya Türkoğlu ailesinin iddiasına göre yanlış serum takıldı. Minik Yüsra, serum takıldıktan yarım saat sonra fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi.

Türkoğlu ailesinin iddiasına göre 7 yaşındaki Yüsra, 10 saat boyunca aynı sedyede bekletildi. Gözleri şişen, karnı ağrıyıp, tansiyonu düşen Yüsra'yı sabah mesainin başlamasıyla gelip kontrol eden kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Sonrasında hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Otopsi raporu çıktı

7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsisinin raporu çıktı. Çıkan raporda, tedavi sırasında kullanılan ilaçların tedavi düzeyinde olduğu, toksik düzeyde olmadığı, aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da 7 Yaşındaki Yüsra'nın Ölümü - Son Dakika

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