Bursa'da Barajda Ölü Bulunan Gencin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Bursa'da Barajda Ölü Bulunan Gencin Cenazesi Defnedildi

Bursa'nın Kestel ilçesinde Babasultan barajında cansız bedeni bulunan Emrah Ulucan'ın cenazesi, ailesine teslim edildikten sonra defnedildi. Olayın ardından yapılan incelemelerde, gencin ölmeden önce baraj kenarına taksiyle geldiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Ulucan'ın kesin ölüm sebebi ise adli tıp kurumunda belirlenecek.

27.06.2024 12:01
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Bursa'nın Kestel ilçesi Babasultan barajında cansız bedeni bulunan Emrah Ulucan (30) gözyaşları arasında defnedildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Babasultan Mahallesi mevkiinde sulama barajında meydana geldi. Araştırmayı sürdüren ekipler, 2 gündür kayıp olan Emrah'ın son telefon sinyalinin Babasultan barajı mevkiinden geldiğini öğrendi. Baraja gelen Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede araştırma yaparken, baraj kapaklarının bulunduğu su dolu alanda cansız bedeni buldular. Olay yerine polis dalgıç ekibi sevk edildi. Dalgıçlar gencin cansız bedenini sudan çıkardılar. Yapılan ilk incelemede gencin kimliği tespit edildi.

Haberi alan gencin yakınları olay yerine akın etti. Gencin cenazesini gören ailesi ağıtlar yakarak gözyaşı döktüler. Emrah Ulucan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Ulucan'ın ölmeden 2 gün önce ticari taksiyle baraj kenarına gelip taksiden indiği öğrenildi.

Evli olan Ulucan'ın 2 çocuğunun olduğu belirtildi.

Adli Tıp'ta incelemenin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi. İnegöl'ün Huzur Mahallesi'ne getirilen Ulucan'ın cenazesi, gece 02.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Barajda Ölü Bulunan Gencin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika

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