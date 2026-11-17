Bursa'da basık araçlarla park çevresinde "piyasa" yapmaya gelen 2 otomobil sürücüsü, sivil trafik ekiplerinin radarına takıldı. Sürücülere farklı maddelerden ceza yazılırken, iki sürücü de "Modifiye suç değil yaşam tarzı" dedi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, basık otomobilleriyle park etrafına "Piyasa" yapmaya gelen 2 sürücü, bir süre sonra sivil trafik polislerinin radarına takıldı. Sürücüleri bir süre izleyen ekipler, daha sonra sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Neye uğradıklarını şaşıran sürücüler, kameraları görünce de, "Modifiye suç değil yaşam tarzı. Cezayı yedik" dedi.

Ceza ile birlikte araçlarının fotoğraflarını çekip sosyal medyaya attılar

Gazetecilere esprili açıklamalarda bulunan sürücülerden biri, modifiyenin yaşam tarzı olduğunu belirterek, "Bir fotoğraf 10 bin liraya geldi, indirimle 7 bin 500 liraya düşer. Güzel, böyle devam" dedi. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerine, "Cezayla araçları çekebilir miyiz" diye soran gençler, "Çekebilirsiniz" yanıtını alınca telefonlarına sarıldı. İki gençte telefonlarını çıkararak ceza kağıtlarıyla beraber otomobillerinin fotoğrafını çekerek sosyal medyaya yükledi. İlginç anlar anbean kameraya yansıdı.

Ayrıca, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, denetimlerini aralıksız olarak sürdüreceği öğrenildi.