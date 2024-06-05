Bursa'da boya fabrikasında yangın, Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimali var - Son Dakika
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Bursa'da boya fabrikasında yangın, Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimali var

Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yangın sırasında fabrikadaki kimyasal maddelerin yanması nedeniyle Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimali olduğu bildirildi.

05.06.2024 23:04
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Bursa'da boya fabrikasında yangın

Kestel ilçesindeki yangına çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikadaki kimyasal maddeler sebebiyle Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimali bulunduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Mahallesi'nde bir boyahanede saat 21.30 sularında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, zaman zaman patlamalar yaşandı.

Bölgeye Bursa Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Kestel, Gürsu ve İnegöl'den çok sayıda itfaiye ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı bildirildi.

Boyahanedeki solvent kimyasal maddelerinin de yanması sebebiyle Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Kestel, Bursa, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da boya fabrikasında yangın, Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimali var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da boya fabrikasında yangın, Erdoğanköy'ün boşaltılma ihtimali var - Son Dakika
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