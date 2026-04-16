22 katlı hastanede can pazarı...

22 katlı hastanede can pazarı...
16.04.2026 18:25  Güncelleme: 18:26
Bursa'da 22 katlı hastanenin camlarını silen iki işçi, asansör arızası nedeniyle 52 metrede mahsur kaldı. İtfaiye, AFAD ve polis ekiplerinin katıldığı kurtarma operasyonu 2 saat sürdü.

Bursa'da 22 katlı özel hastanenin dış cephe camlarını silen 2 işçi, asansör sistemi arıza yapınca 52 metrede mahsur kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin merdivenli itfaiye aracı 2 saat süren operasyonla şahısları kurtardı. Kurtarma operasyonu sebebiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, cadde trafiğe kapatıldı. Kurtarma operasyonu dron ile görüntülendi

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde 300 yatak kapasiteli 22 katlı özel hastanenin camlarını silen personel asansör arıza yapınca mahsur kaldı. Yaklaşık 10.katta mahsur kalan personel için zamanla yarış başladı. 52 metrelik merdivenli itfaiye aracının yanısıra AFAD, 112 ve polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polisler caddeyi çift yönlü trafiğe kapatınca itfaiye ekipleri kurtarma operasyonunu başlattı. Hava rüzgarlı olduğu için itfaiye merdiveni 52 metredeki asılı kalan asansöre ulaşmakta güçlük çekti. Önce işçilerden birisi kurtarıldı, yarım saat sonra da rüzgarın yaşattığı zorlu şartlara rağmen ikinci kişi de sağ salim kurtarıldı.

İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yüzlerce kişi de kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 22 katlı hastanede can pazarı... - Son Dakika

Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti Evi ateşe verdi, babasını arayıp söyledikleri şok etti
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran’da görüştü İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Tahran'da görüştü
Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ’’Türk olacak’’ heyecanı sardı Milli takım antrenman üstüyle fotoğrafını paylaştı, taraftarları ''Türk olacak'' heyecanı sardı
Bakan Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım, dikkat ve özenle atılacaktır Bakan Tekin: Eğitim ortamlarımızın sükuneti için gereken her adım, dikkat ve özenle atılacaktır
İsrail, Somaliland bölgesine büyükelçi atadı İsrail, Somaliland bölgesine büyükelçi atadı
Trabzon’daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı Trabzon'daki çığ anı cep telefonu kamerasına yansıdı

17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
SON DAKİKA: 22 katlı hastanede can pazarı... - Son Dakika
