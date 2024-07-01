Bursa'da çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa\'da çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yangında can kaybı olmazken, bölgede Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

01.07.2024 00:57  Güncelleme: 00:58
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Bursa'da çıkan orman yangınıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın yaptığı açıklamada can kaybı olmadığı belirtilirken, çıkan yangınla ilgili bölgede Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde saat 14.30 civarında başlayan yangın kısa sürede Uludağ Üniversitesi'nin kampüs içindeki ormanlık alana sıçradı. 9 bin dönümlük sık çam ağaçlarıyla kaplı kampüs içindeki orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve polise ait 40'tan fazla kara aracı, 4 helikopter 2 yangın söndürme uçağı ile birlikte 150'den fazla personel söndürme çalışmalarına katıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı. Bölgede Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde kamera görüntüleri toplanırken, bölgede titiz çalışma başlatıldığını ifade etti. Öte yandan, meydana gelen yangında can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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