Bursa'da Cinayet Davası: Oğul 12, Anne 13 Yıl Hapis - Son Dakika
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Bursa'da Cinayet Davası: Oğul 12, Anne 13 Yıl Hapis

Bursa\'da Cinayet Davası: Oğul 12, Anne 13 Yıl Hapis

Bursa'da 16 yaşındaki Arda Siler'in öldürülmesiyle ilgili H.K. 12, annesi F.A. 13 yıl hapis cezası aldı.

09.02.2025 16:38
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Bursa'da 16 yaşındaki Arda Siler'i boynundan vurarak öldüren 19 suç kaydı bulunan zanlı 12 yıl hapse mahkum edilirken, oğlunun katil olmasına sebep olan anne ise 13 yıl 6 ay ceza aldı.

Olay, 2023 yılında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 460. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Siler (16) ve arkadaşları, arkadaşlarını bıçaklayan H.K.'nin evinin önüne gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle H.K. (17) sopa darbeleriyle yaralandı.

Olayı anlattığı annesi F.A. (43) ile birlikte evden çıkan H.K., Barbaros Mahallesi'nde Arda Siler'in içinde bulunduğu otomobilin yanına geldi. İddiaya göre annesinin yanında getirdiği tabancayı alan H.K., otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan Arda Siler'i boynundan vurarak yaraladı. Siler, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan H.K. ifadesinde, Siler'in arkadaşı M.V.B. ile 1 yıl önce kavga ettiklerini, bu kavgada M.V.B.'nin ağır yaralandığını belirterek, "Bu olaydan ötürü 6 ay cezaevinde kaldım. 20 Nisan günü bu arkadaş grubu evimi kurşunladı. Yine 13 Mayıs'ta beni bacağımdan bıçakla yaraladılar. Olayın olduğu gün de Arda Siler ve arkadaşları tarafından darbedildim. Ben de hem kendimi hem de ailemi korumak için şahısları takip ederek olayı gerçekleştirdim" dedi.

Adliyeye sevk edilen anne ve oğlu tutuklanırken, H.K. hakkında Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde, annesi F.A. hakkında da Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Anne-oğul, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında "Yaşananlardan pişmanım. Her şeyi, annemi ve kendimi korumak için yaptım. 2022 yılının Eylül ayında cezaevinden çıktıktan sonra, hayatımı düzene sokup, kötü arkadaşlarım ve kötü ortamdan uzaklaşmaya çalıştım. Arkadaşlarım beni rahat bırakmadı. Olay anında Arda Siler bana pompalı tüfek gösterdi. Kendimi savunmak için rastgele ateş edince, bu olayı yaşadık" diye kendini savundu.

Oğlunun katil olmasına sebep olduğu iddia edilen anne F.A. ise, "Oğlumun elindeki tabancayı almak istedim. Haksız yere yargılanıyorum. Oğluma silahı ben vermedim. Ayrıca 4 çocuğum var. Onları göremiyorum, ciğerim yanıyor. Önce Allah'ın, sonra da sizin adaletinize sığınıyorum" diye kendini savundu.

Sanık avukatı Özgür Abatay da, "Müvekkilim F.A., oğlunu rahatsız eden arkadaşlarını 6 kez şikayet etti. HTS kayıtlarını isterseniz, olay müvekkilimin anlattığı gibi ortaya çıkacaktır. Çocuğunun arkadaşını 6 kez şikayet eden bir annenin oğluna, 'al bunları vur' demesi hayatın olağan akışına ters" şeklinde konuştu.

Duruşmada söz alan Arda Siler'in ailesi ve avukatları ise tutuklu sanıkların gerçeği söylemediğini belirtip, en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, toplam 19 suç kaydı bulunan H.K.'ye, 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Yaşının küçük olması ve haksız tahrik indirimi uygulanın H.K.'nin cezası 12 yıla düştü. Mahkeme, anne F.A.'ya da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın eyleme yardım eden konumunda olması ve haksız tahrik indirimiyle ceza 13 yıl 6 aya düşürüldü.

Heyet, anne ve oğlunun tutukluluk halinin devamına karar verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Cinayet Davası: Oğul 12, Anne 13 Yıl Hapis - Son Dakika

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