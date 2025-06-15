Bursa'da Cinnet: Eşini Öldüren Adam İntihar Etti

Öldürülen kadının paylaşımı yürek burktu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet sonucu eşini öldürüp aynı tabancayla intihar eden özel halk otobüsü şoförü ve eşi gözyaşları arasında toprağa verildiler.

Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Hekim sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi. Murat Canbolat henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Hatice Canbolatile tartışmaya başladı. Cinnet getiren adam elindeki tabancayla eşini başından vurup öldürdü. Ailesi, öfkeli adamın elinden zorlukla tabancayı almaya çalıştılar ama vazgeçiremediler. Adam kapıyı kitleyip, tabancayı başına doğrultup ateş ederek canına kıydı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak içeri girdiler. Sağlık ekipleri kadın ve adamın ölümünü tespit ettiler. Olayı öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Kadın ve eşinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildiler.

Paylaşımı yürek dağladı

Kadının öldürülmeden saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Hatice Canbolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; biz bu dünyayı ne çok kıymetli kıldık oysa, burası bir tarla ekip biçip hasadımızı toplayıp gideceğiz".

Öldürülen kadın ve canına kıyan eşinin cenazeleri Mahmudiye mahallesindeki Urgancılar camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Kent Mezarlığına defnedildiler.