Bursa\'da Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı yollar 25 Ekim\'de trafiğe kapatılacak

Bursa'da 25 Ekim Pazar günü düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı güzergahlar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Saat 10.15'te başlayacak uygulamanın etkinlik bitimine kadar devam edeceği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek Cumhuriyet Koşusu nedeniyle kent merkezinde trafik düzenlemesine gidilecek. Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (eski Askeri Hastane) önünden başlayacak koşu, Çekirge Caddesi, Altıparmak Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinden Hanlar Bölgesi güzergahında gerçekleştirilecek.

Güzergahlar geçici olarak trafiğe kapatılacak

Etkinlik çerçevesinde, Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile Çelik Palas Otel arasındaki güzergahın gidiş ve geliş yönlerinde araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Çelik Palas Otel'den Altıparmak Caddesi ve Hanlar Bölgesi'ne uzanan güzergahın ise Atatürk Caddesi yönünde tek yönlü olarak kullanılacağı bildirildi.

Belirtilen güzergahlar ve bu yollara bağlantı sağlayan cadde ve sokaklar, saat 10.15'ten etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Yetkililer, kapatılacak güzergahları ve bağlantı yollarını kullanacak sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmeleri gerektiğini bildirdi.