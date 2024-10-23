Bursa'da Cumhuriyet Koşusu nedeniyle yollar trafiğe kapatılıyor - Son Dakika
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Bursa'da Cumhuriyet Koşusu nedeniyle yollar trafiğe kapatılıyor

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen okullar arası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı yollar 23 Ekim 2024 tarihinde trafiğe kapatılacak. 08.30 ile 13.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayarak belirli güzergahlar araç trafiğine kapatılacak.

23.10.2024 10:15
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Bursa'da Nilüfer Belediyesi Okullar arası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak.

İl Emniyet Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi Okullar arası Cumhuriyet Koşusu dolayısıyla bugün 08.30 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"23 Ekim 2024 Çarşamba günü 08.30-13.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Garanti Bankası önünden başlayarak FSM Bulvarı, Kanuni Caddesi, Emniyet Caddesi güzergahlarından Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde son bulacak Nilüfer Belediyesi Okullar arası Cumhuriyet Koşusu düzenleneceğinden; Etkinlik öncesi ve sırasında FSM Bulvarı Cami kavşağından Esentepe Kavşağı istikametinde Tuna Kavşağına kadar araç trafiğine kapatılacak olup, koşu etkinliği güzergahında bulunan Kanuni Caddesi, Emniyet Caddesi ve buralara bağlanan sokaklar, Eğitim Caddesi Nilüfer Belediyesine kadar olan yollar ve sokaklar araç trafiğine 09.30 itibariyle kapatılacaktır. Bahse konu güzergahı kullanan araç sürücülerinin alternatif güzergah olan Sanayi Caddesi, İzmir Yolu Caddesi ve Ata Bulvarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Cumhuriyet Koşusu nedeniyle yollar trafiğe kapatılıyor - Son Dakika

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