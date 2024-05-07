Bursa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve hastane morguna kaldırıldı. Jandarma komutanlığı timleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

07.05.2024 18:02  Güncelleme: 18:03
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Bursa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit boğazında meydana gelen kazada devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün Mezit mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Milcan Pak yönetimindeki 16 ASL 330 plakalı iplik yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, İtfaiye arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı timleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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