Bursa'da direksiyon başında canlı yayın yapan otobüs şoförüne 21 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bursa'da direksiyon başında canlı yayın yapan otobüs şoförüne 21 bin lira ceza kesildi

Bursa\'da direksiyon başında canlı yayın yapan otobüs şoförüne 21 bin lira ceza kesildi
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Bursa'da özel halk otobüsü sürücüsü, seyir halindeyken sosyal medyadan canlı yayın açtığı için 21 bin lira idari para cezası aldı. Sürücünün kullandığı otobüs de 30 gün süreyle otoparka çekildi; görüntüler yolcu ve sürücü güvenliği açısından tepki çekti.

Bursa'da seyir halindeyken sosyal medya hesabından canlı yayın yapan özel halk otobüsü şoförüne 21 bin lira ceza kesildi. Sürücünün canlı yayın yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, otobüs 30 gün süreyle otoparka çekildi.

Olay, Bursa'da seyir halindeki özel halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 M 10039 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü B.U., yolculuk sırasında direksiyon başında sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Şoförün, yolcu taşıdığı sırada cep telefonuyla canlı yayın yaptığı anlar otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili işlem başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda sürücü B.U.'ya toplam 21 bin lira idari para cezası uyguladı. 16 M 10039 plakalı özel halk otobüsü ise 30 gün süreyle otoparka çekildi.

Direksiyon başında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan şoförün görüntüleri, hem yolcuların hem de trafikte bulunan diğer sürücülerin güvenliği açısından tepki çekti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Bursa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da direksiyon başında canlı yayın yapan otobüs şoförüne 21 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da direksiyon başında canlı yayın yapan otobüs şoförüne 21 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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