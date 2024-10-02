Bursa'da Dolandırıcılık Şoku: 48 Bin Lira Havale Mesajı - Son Dakika
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Bursa'da Dolandırıcılık Şoku: 48 Bin Lira Havale Mesajı

Bursa\'da Dolandırıcılık Şoku: 48 Bin Lira Havale Mesajı

Bursa'da dolandırılarak 48 bin lira kaybeden Erdinç Sevinç, kişisel bilgilerini verdiği için pişman.

02.10.2024 10:45
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Bursa'da kendisini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcıya inanıp kişisel bilgilerini veren Erdinç Sevinç cep telefonuna gelen 48 bin liralık havale mesajıyla hayatının şokunu yaşadı. Daha önce de benzer bir olay yaşadığını kaydeden Sevinç, dolandırılmaktan son anda kurtulduğu, fakat bu kez elinden bir şey gelmediğini söyledi.

Bursa'da yaşayan 46 yaşındaki Erdinç Sevinç, yaklaşık 2 ay önce tanımadığı bir numara tarafından arandı. Kendisini bir bankada görevli olarak tanıtan dolandırıcı, Sevinç'le yaptığı görüşme sırasında kişisel bilgilerini ele geçirdi.

Konuşma sırasında cep telefonuna gelen mesajı fark eden Erdinç Sevinç, hesabından 48 bin liranın havale edildiğini fark etti. Yaşadığı olay üzerine avukatına giden Sevinç daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Daha önce de başına benzer bir olayın geldiğini ve 18 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtardığını söyleyen Sevinç, "olayın ardından savcılık tarafından hesabına konulan bloke sebebiyle 2 aydır maaş çekemediğini, bu sebeple ödemelerinin biriktiğini aktardı.

"Mesajda hesabımdan 48 bin liranın çekildiğini öğrendim"

Mesajı okumasıyla birlikte hayatının şokunu yaşadığını belirten Erdinç Sevinç, "Kendisini bankacı olarak tanıtan biri tarafından arandım. Sigortalı olduğuma dair bilgilendirme maksatlı aradıklarını söylediler. Telefonla konuştuğum esnada bir mesaj geldi. Telefonla konuştuğum için bakamadım. Görüşmeyi bitirdikten sonra mesajda hesabımdan 48 bin liranın çekildiğini öğrendim. Mesajı gördükten sonra hemen avukatıma gidip başıma gelen olayı anlattım. Sonrasında birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Savcılık tarafından banka hesabıma bloke konuldu. Bloke nedeniyle şu an maaşımı çekemiyorum. Ciddi bir mağduriyet yaşıyorum. Borçlarım var, bankalar beni arıyor ama ben istesem de ödeme yapamıyorum" dedi.

Daha önce dolandırılmaktan son anda kurtulmuş

Başına daha önce benzer bir olayın geldiğini anlatan Sevinç, "Bir seferinde paramı çeken dolandırıcıyı alışveriş yaparken fark ettik. Ödemeye onay vermedik. Bu sayede 18 bin lira paramı kurtardım. Ama bu son yaşadığım olayda yapabileceğim bir şey yoktu. Mesaj yoluyla paramı çektiler. Bu kez paramı kurtaramadım" şeklinde konuştu.

"İnsanların çok çabuk kandığına inanıyorum"

Son zamanlarda sık görülen telefonla dolandırıcılık olaylarına karşı insanların daha dikkatli olması gerektiğini kaydeden Sevinç, "İnsanların çok çabuk kandığına inanıyorum, buna ben de dahilim. Dikkat etmeliyiz, telefonla dolandırıcılık olayları büyük ölçüde arttı. Herkesin bu tarz konularda duyarlı olmasını istiyorum. Hatta geçtiğimiz hafta kardeşim telefonuna gelen linke tıkladığı için 5 bin lira dolandırıldı. Her gelen mesaja onay vermeden önce 2 kez düşünülmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da Dolandırıcılık Şoku: 48 Bin Lira Havale Mesajı - Son Dakika

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