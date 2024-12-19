Bursa\'da Dörtlü Scooter Kazası

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Bursa'da elektrikli scootere 4 kişi binen gençler dengesini kaybedince yere çakıldı. Gençlerin talihsiz kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesinde 4 genç elektrikli scootere binerek cadde üzerinde ilerledi. Direksiyon başındaki kişinin kontrolünü kaybetmesiyle gençler cadde ortasında yere savruldu. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaza esnasında araçların geçmemesi muhtemel bir facianın önüne geçti. - BURSA